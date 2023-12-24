الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرى المراقى ومشندت

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يومى الأربعاء والخميس قافلة طبية مجانية بقري المراقى "بهي الدين ومشندت" بواحة سيوة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا. 

- التخصصات الطبية

قال د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح إن القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحى" بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات، التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

_ توفير الرعاية الصحية للمواطنين

أشار وكيل صحة مطروح إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية قري المراقى واحة سيوة مطروح

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