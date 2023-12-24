وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدة الفيروسات الكبدية والعيادات الخارجية بالمستشفى العام

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، مرورًا على العيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام في زيارة مفاجئة؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري بمختلف العيادات والوحدات، وخاصة الوحدات ذات الطبيعة الخاصة كوحدة الفيروسات الكبدية.

وخلال جولته بالعيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل جميع العيادات الخارجية.

وحرص "سالم" خلال الزيارة على التواصل والتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الفرص والحلول البديلة للوصول الى رضاء المرضى والمترددين على المستشفى.

وحدة الفيروسات الكبدية بمطروح

وأشاد "سالم" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بوحدة الفيروسات الكبدية بحضور الدكتور حامد رمضان، مسؤول الوحدة وحثهم على تسخير كل الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكل المرضى وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشددًا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على الوحدة.

وأشار "سالم" إلى أن وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام شهدت تطورًا كبيرًا، وتهتم في المقام الأول بعلاج مرضى الفيروسات الكبدية "سي" و"بي" فضلًا عن التطور الذي شهدته الوحدة في أسلوب ومناهج علاج المرضى وفقًا للبروتوكولات العلاجية التي وضعتها اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية مؤكدًا أنه لا توجد قوائم انتظار بالوحدة.

وفي نهاية الزيارة قدَّم وكيل صحة مطروح، الشكر للجميع وحث جميع العاملين على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات طبية وعلاجية ورعاية متميزة ولائقة لجميع مرضى المحافظة.

الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح

الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح

الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح

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