الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" تتابع أعمال الحجر الصحى بمطار العلمين (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بتشكيل لجنة للمرور على عيادات الحجر الصحي بمطار العلمين الدولى برئاسة الدكتور أحمد عز، مدير الحجر الصحي بالمديرية وبحضور محمد إبراهيم مراقب صحي بالمديرية. 

جاء ذلك وفق خطة مديرية الصحة بمراجعة كافة الاستعدادات والإجراءات والجاهزية المستمرة لمختلف المنافذ فى نطاق محافظة مطروح وفي اطار الحرص علي جاهزية عيادات الحجر الصحي بالمطارات ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية المطلوبة.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح على أنه جرت مراجعة الإجراءات الوقائية مع الفريق الطبي بداية من مناظرة الركاب عند الوصول وسياسات الفرز والإحالة والتأكيد على تطبيق جميع سياسات مكافحة العدوى ومراجعة سجلات صحة البيئة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وتقديم الشكر له على الدعم وتذليل التحديات والمعوقات.

يأتى ذلك في إطار التعاون بين مطار العلمين ومديرية الصحة بمطروح واستعدادًا لموسم التشغيل القادم خلال فترة قريبة لاستقبال رحلات مختلفة.

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وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح محافظة مطروح تشكيل لجنة عيادات الحجر الصحي مطار العلمين الدولي

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