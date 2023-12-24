الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى.. الأهلى ينهى مرانه فى أبوظبى استعدادًا لمباراة سيراميكا

مران الأهلي في الإمارات
مران الأهلي في الإمارات

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه الجماعي مساء اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وانطلق المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي تحدث خلالها عن أهمية مواجهة سيراميكا كليوباترا، وضرورة الفوز بها، بالإضافة لقيامه بشرح بعض الأمور الفنية من أجل تطبيقها خلال اللقاء.

كما شهد المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

وحرص الجهاز الفني على التركيز، خلال المران، على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، بالإضافة لقيام مارسيل كولر بمنح اللاعبين تعليمات فنية من أجل تنفيذها خلال اللقاء، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

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