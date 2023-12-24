الشناوي: مباراة سيراميكا صعبة.. وهدفنا الوصول للنهائي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، إن المباراة صعبة والفريق المنافس قوي وسبق وواجهه الأهلي من فترة وجيزة هذا الموسم في الدوري.

أضاف: الفريق وصل إلى الإمارات أمس قادمًا من السعودية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، واليوم نبدأ التحضير لمباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري، وهي بطولة مهمة جدًّا بالنسبة إلينا، وهذا ما تم تأكيده اليوم في بداية التحضير للمباراة، وقبل خوض المران الأول للفريق في أبو ظبي والجميع جاهز لخوض اللقاء وهدفنا الوصول للنهائي.

واختتم الشناوي حديثه قائلًا: الفريق أغلق تمامًا صفحة كأس العالم للأندية بعد التتويج بالميدالية البرونزية والجميع يفكر حاليًّا في بطولة السوبر المصري ويركز في مباراة الغد مع سيراميكا، ونحن تعودنا على توالي البطولات وبدأنا التحضير مع محلل الأداء لدراسة المنافس وكيفية تحركات لاعبيه في الملعب.

وأتم: قدمنا مباريات كبيرة وأداءً قويًّا في بطولة العالم للأندية، وأود أن أتوجه بالشكر لزملائي وللجهاز الفني وللجماهير التي زحفت خلفنا وننتظر حضورهم غدًا في مباراة سيراميكا.

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معروف يدير الأهلي وسيراميكا.. وأمين عمر لمواجهة بيراميدز وفيوتشر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

وتقام بطولة السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوبترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويلتقي الفائزان بالمواجهة النهائية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.