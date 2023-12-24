الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على كنيسة الروم الملكيين التي تحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد

جان ماري شامي
جان ماري شامي

يترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، اليوم الأحد، احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يتمم الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الذي يترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، والملكية برئاسة المطران جان ماري شامي.

كنيسة الروم الملكيين

وعن كنيسة الروم الملكيين فيرأسها المطران جان ماري شامي ونشأت في مصر منذ القرن 18 على يد المهاجرين الملكيين من القدس وسوريا ولبنان، وقد منح البابا غريغوريوس السادس عشر البطريرك مكسيموس الثالث مظلوم لقب بطريرك أنطاكية والإسكندريّة وأورشليم في العام 1838، فبدأت الطائفة تزدهر في مصر. وأخذ بطاركتها يقتسمون الرعاية بين سوريا ومصر. وكان النائب العام للبطريركيّة (برتبة مطران) يدير شؤون الطائفة في مصر والسودان. تمتلك الطائفة في مصر 16 كنيسة، و6 مدارس، وبلغ عدد أبنائها 30000 نسمة تقريبًا في العام 1950 في حين لا يتجاوز العدد 4000 نسمة حاليًّا.


ويحتفل كذلك بالعيد الكلدانية برئاسة الخور اسقف بولس ساتي الذي يترأس الاحتفالات ببازليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي يترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة، والأرمينية برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، بمقر المطران بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة، وكذلك اللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، وطائفة السريان الكاثوليك برئاسة المطران إيلي جوزيف وردة.

 


بينما تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق ٥ يناير ٢٠٢٣، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور السادة والسيدات الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة. 


وسيتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.


ومن جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: “من المقرر أن يتم استقبال السادة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال”.

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