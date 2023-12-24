المستشار عادل عزب يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بالمنوفية

افتتح المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، مجمع محاكم مجلس الدولة بالمنوفية، والذي يُعد استكمالًا لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي.

ورافق المستشار رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة.

وصرح المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح، بأن مجلس الدولة يبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها.

وقال عزب إن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.