الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

45 ألف مواطن يتلقون خدمات طبية في الوحدة الصحية بـ"شعراء دمياط"

صحة دمياط
صحة دمياط

قام د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بـ دمياط بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالشعراء، حيث تفقد قسم الاستقبال وتابع الانضباط الإداري بالمركز وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تابع  توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وتخدم الوحدة الصحية بالشعراء 44170 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للبرنامج الوظيفي لوحدات طب الأسرة وهى الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية عيادة الأسنان والصيدلية والمعمل وخدمات مكافحة الامراض المتوطنة ومتابعة الأطفال تحت ٥ سنوات ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية للأطفال وتحليل الغدة الدرقية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة وخدمات الصحة المدرسية وخدمات مكتب الصحة واستخراج شهادات الميلاد والوفاة وخدمات صحة البيئة  والتثقيف الصحي.

إضافة إلى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتشمل دعم صحة المرأة - فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأورام السرطانية  والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة).

وواصلت مديرية الصحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بالتخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية د.منال عوض محافظ دمياط، ود.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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