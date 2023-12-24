لأول مرة.. أطفال غزة بدلًا من "مغارة ولادة المسيح" بكنيسة فى بيت لحم قبل أعياد الميلاد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يرصد سابقة لم تحدث من قبل في كنيسة ببيت لحم، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الكنيسة تلك المشاهد.

وأفاد التقرير بأن كنيسة بـ بيت لحم استبدلت مشهد مغارة ولادة المسيح بمشهد أطفال غزة، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث كان لا يخلو مشهد مغارة ولادة المسيح من أمام الكنائس في تلك الأوقات التي تسبق أعياد الميلاد المجيد.

ورصد التقرير إقبال القائمين على كنيسة ببيت لحم على إحضار مجسم للمسيح محاط بأحجار في مشهد منكوب، بدلًا من المهد الذي كان ينام عليه، تعبيرًا عن مرارة الأيام التي يعيشها الفلسطينيون، والتي حرمتهم من أن يحيوا أجواءً مقدسة ينتظرها العالم كل عام، منتظرين هدنة تعطيهم الأمان لإعادتهم مرة أخرى للحياة.