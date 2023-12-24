الأحد 24 ديسمبر 2023
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نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ"إبداع 12" بجامعة كفر الشيخ

بجامعة كفر الشيخ
بجامعة كفر الشيخ

أعلن د.عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12» بالجامعة، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور  رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

  • نتائج المسابقة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن مبادرة " ايكو بلاستيك  Eco Plasti" فازت بالمركز الأول بمشاركة الطلاب مريم هاني بديع كلية العلوم، محمود خالد عبد العزيز كلية الهندسة، عمر إبراهيم محمد العشري كلية الحاسبات والمعلومات،  محمود شريف مسعد فرحات كلية  الهندسة، تقى عصام إسماعيل محمود كلية الطب البيطري.

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جاءت فى المركز الثانى مبادرة "مسهم " بمشاركة الطلاب محمد السيد منصور كلية التمريض، مهند أحمد الجداوي كلية الذكاء الاصطناعي،  سها إبراهيم علي كلية الألسن.

أوضح د.عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه يشترط أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع المحلى وذات عائد على المجتمع والبيئة، بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التى تواجه المجتمع، كما يسمح بقبول المبادرات الناشئة التى قدمت خطوات أولية فى سبيل تحقيق المبادرة المقدمة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرات المجتمعية تعتبر أساسًا في تعزيز المشاركة الاجتماعية؛ لأنها تساعد على رفع الوعي بأهمية المشاركة في القضايا الاجتماعية وتشجيع الناس على المشاركة والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجتمع، كما تعتبر المبادرات المجتمعية أيضًا وسيلة لتوفير المنصات والفرص التي تتيح للأفراد والمجموعات التواصل والتعاون مع بعضهم البعض، وتمكينهم من إثراء الحوار والنقاش في القضايا الاجتماعية.

من جانبه، أشار د.محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تقديم عدد من المبادرات من طلبة كليات الجامعة وتم تقيمها بناء على المعايير الفنية لتقييم فكرة المبادرة المقترحة ومنها: المعايير الفنية لتحكيم فكره المبادرة، تميز المبادرة وحداثتها، قابلية المبادرة للتقييم والتحقق، مكانة العمل التطوعي للمبادرة، مردود المبادرة في معالجة المشكلات المجتمعية، مهارات العرض والتقديم بالمبادرة.

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