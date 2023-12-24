ماكرون يعرب عن قلقه بشأن الرعية الكاثوليكية فى غزة

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن الرعية الكاثوليكية في غزة، مع بطريرك القدس اللاتيني.

وتحدث ماكرون مع الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا هاتفيا، أمس السبت، لمناقشة "الوضع المأساوي" هناك منذ اندلاع الحرب في أكتوبر.

ونُقل عن ماكرون قوله: "مئات المدنيين من جميع الطوائف، يعيشون تحت القنابل والرصاص منذ أكثر من شهرين، بينما يقوم المصلون والراهبات برعاية المرضى وكبار السن والمعاقين".

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس، في 16 ديسمبر، إن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار "بدم بارد" على أم مسيحية وابنتها على أرض الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة.

وقدم ماكرون تعازيه في أبناء الرعية الذين قال إنهم قتلوا "بشكل مخز"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".