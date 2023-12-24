الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بالقليوبية

مصرع شخص صدمه قطار
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بالقليوبية

لقى شخص مصرعه اصطدم به قطار أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مقدم دكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية يفيد بوفاة شخص إثر حادث اصطدام قطار به بين مزلقان المرصفاوية ومحطة شبين القناطر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء قدوم القطار رقم 395 القادم من القاهرة الزقازيق اصطدم بشخص مجهول أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة ولقى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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