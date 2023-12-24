الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم "م.ا.ج." عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار  عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته 9 أكياس من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

المشدد 3 سنوات سوهاج المخدرات غرامة 50 الف جنية الشابو

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