السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات والغرامة لمتهم بالاتجار فى الهيروين بالبساتين

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم ، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

جاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته المتهم دلّت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين؛ للاتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ؛ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.

محكمة جنايات القاهرة المستشار حمدي الشنوفي الهيروين جوهر مخدر الهيروين البساتين

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