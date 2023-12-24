الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير كوريا يزور مطرانية سوهاج ورسامة شمامسة وقافلة طبية في الفلبين

سفير كوريا يزور مطرانية
سفير كوريا يزور مطرانية سوهاج

استقبل الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة والمراغة، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية في مصر والوفد المرافق له بمقر المطرانية بمدينة سوهاج.

دار خلال اللقاء حديث ودي بين نيافة الأنبا باخوم والسفير الكوري والحضور، تناول المعاني السامية للمسيحية، وعراقة التاريخ المصري.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها السفير الكوري لعدد من الأماكن السياحية، الدينية والأثرية، بصعيد مصر.

رسامة شمامسة وقافلة طبية في الفلبين

زارت قافلة طبية من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفلبين بالتنسيق مع نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، وذلك لتقديم خدمات باسم الكنيسة ومصر للفلبينيين.

وصلى نيافته، صباح اليوم، قداس الأحد الثالث من شهر كيهك بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في كيزون سيتى - مانيلا بمشاركة أعضاء القافلة، ورسم نيافته أثناءه عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة للخدمة هناك.

كما شهدت مطرانية شبين القناطر أمس نشاطًا رعويًّا مكثفًا لنيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها.

والتقى نيافته أسرة متياس الرسول، أعقبه لقاء آخر مع خدام خدمة الدياكونية بكنائس الإيبارشية، تلاه لقاء مع مرتلي كنائس الإيبارشية.

واخيرا أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صلوات تجنيز الأب القمص مكسيموس وصفي كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك بالإسكندرية وشيخ كهنة الإسكندرية.

صلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومجمع كهنة الإسكندرية.

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