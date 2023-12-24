الكنيسة تحيي ذكرى الطوباوي نيكولا فاتوري كاهن الإخوة الأصاغر

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي نيكولا فاتوري كاهن الإخوة الأصاغر، وطرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها ولد نيكولا فاتوري في 29 يونيو 1520م، وكان ابنًا لخياط صقلي هاجر إلى فالنسيا وأمه تدعى أورسولا.

وتابع الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، فى سر العماد المقدس سمي باسم بيترو نيكولا. لقد كانت عائلة متواضعة، وكان عددها الإجمالي خمسة أطفال. في سن السابعة عشرة، في سن السابعة عشرة، في يوم عيد الرسول أندراوس عام 1537م أنضم لرهبنة الأخوة الأصاغر ( الفرنسيسكانية) في مسقط رأسه.

رهبنته

وارتدي الثوب الرهباني ودخل مرحلة الابتداء. كان مثاليا ً جدًا في حياته الرهبانية، وأنهى جميع الدراسات الفلسفية واللاهوتية والرهبانية بتفوق. وسيم كاهنًا. لقد طلبوا منه عدة مرات الذهاب في مهمة إلى الخارج للتبشير. لكنه وجد أرض رسالته في وطنه إسبانيا.

وقال "الفرنسيسكاني"، إنه كان رجل الله الحقيقي، قام بخدمته بأقصى قدر من الحذر، وكان واعظًا ومعترفًا لا يكل. وكان المدير الروحي لبعض الرهبانيات النسائية، بما في ذلك الراهبات الكلاريس (السيدات الفقيرات) في مدريد. قبل الاحتفال بالقداس كان يقوم بالتوبة ثلاث مرات قبل إلقاء العظة. واحدة لذنوبه، وواحدة لذنوب من حوله، وواحدة لتكون العظة فعالة. كما كرس نفسه لهداية "المغاربة"، وهي رسالة حساسة وخطيرة. كان يعيش دائمًا تقريبًا على الخبز والماء، وكانت تقشفاته شديدة، وكان يحظى باحترام العديد من النبلاء، وكان صديقًا للقديسين باسكوالي بايلون،لويجي بيرتران، والطوباوي جيوفاني دي ريبيرا.

توقعه انتخاب البابا سيكستوس الخامس

واستطرد، غالبًا ما كان الأب نيكولا يدخل في حالات انخطاف روحي ويعش في نشوة روحية، سرعان ما أصبح شخصيته محاطًا بالغموض والهالة الأسطورية. ولدت الأساطير والقصص الرائعة حول هذه الشخصية. ويقال إنه علم بانتصار التحالف المقدس على الأتراك في ليبانتو (في خليج كورنث) في اليوم التالي للمعركة، وأنه توقع انتخاب البابا سيكستوس الخامس قبل ثلاث سنوات من حدوثها، وأنه وهكذا كان مملوءًا بالحب الإلهي الذي جعل الماء البارد الذي غطس فيه يغلي؛ علاوة على ذلك، يبدو أنه قاوم إغراءات الشيطان الذي ظهر له في صورة أسد، ثم دب، ثم حية. تشير هذه القصص إلى ثقافة عصره أكثر منها إلى التجربة الدينية لنيكولو فاتوري، لكنها تشير إلى درجة القداسة التي ينسبها إليه معاصروه.

ووواصل، أن الملاك الحارس كان يظهر له دائمًا، وكان الذين يحضرون قداسه أقنعوا بأن الملائكة تساعده في الاحتفال. خلال السنوات الأخيرة من حياته، غادر دير الرهبان الإصلاحيين في فالنسيا للانضمام إلى جماعة من الرهبان الكبوشيين الذين استقروا مؤخرًا في برشلونة؛ فبقي فرنسيسكانيًا، لكنه ترك مقاطعته. يبدو أن أسباب هذا القرار كانت معقدة: خلال سبب التطويب، قيل إنه سعى إلى أسلوب حياة أكثر تقشفًا، مع كفارة أكثر تطرفًا (وأيضًا أنه أراد عمدًا أن يُعتبر متقلبًا كوسيلة لإذلال نفسه).

بعد بضعة أشهر، تم قمع مقاطعة الرهبان الإصلاحيين، لذلك عاد نيكولاس إلى فالنسيا، توفي بعد وقت قصير في ديسمبر 1583، عن عمر يناهز 63 عامًا، منها 46 عامًا من الحياة الرهبانية. بعد ثلاث سنوات من وفاته، تم استخراج الجثة بأمر من فيليب الثاني ووجدت سليمة. وأصبح قبره مقصدا لكثير من المريدين الذين نالوا النعم والمعجزات. تم تطويب نيكولا فاتوري من قبل بيوس السادس في 27 أغسطس 1786م.