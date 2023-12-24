الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران فلسطيني في احتفالات العيد: اوقفوا الحرب ولا تضيعوا رسالة الميلاد

عطا الله حنا
عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إنه في مسيرتنا نحو الميلاد نسأل الله بأن يتحنن علينا ويرأف بنا وينير عقول وبصائر من فقدوا انسانيتهم لكي يعملوا من اجل خير الانسان.. اوقفوا الحرب الان.

اوقفوا الحرب 

وأضاف في رسالته على خلفية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مواقفنا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير رغما عن كل التحديات وموقفنا في هذه الأوقات العصيبة هو: فلتتوقف الحرب الآن..في هذه الايام التي فيها نحن سائرون نحو الميلاد نسأل ملك السلام بأن ينعم بسلامه على هذه الارض المقدسة التي غيبت عنها العدالة ولسنين طويلة.. تذكروا ما يقوله الكتاب المقدس فلنعش الالام مع المتألمين والافراح مع الفرحين كلمات تحثنا على الانسانية في هذا الزمن العصيب.

وتابع: الباطل يبقى باطلا والحق يبقى حقا نحن كنا وسنبقى مع الحق مهما كانت الاثمان.. لا يجوز ان نسمح لاحد بأن يغرقنا في ثقافة اليأس والاحباط والقنوط والاستسلام.. المعنويات يجب أن تبقى عالية والارادة صلبة والطاقة ايجابية.. رغما عن كل آلامنا وأحزاننا ومعاناتنا سنبقى متمسكين بالأمل والرجاء.

  اليوم بأننا نلحظ في كثير من الأحيان أن رسالة الميلاد الحقيقية تضيع وتختفي في معمعة المهرجانات والاضواء والزينات وكأن صاحب العيد مغيب عن عيده، ففي الغرب يزينون الساحات والباحات ويحتفلون بمهرجانات واحتفالات ولكنهم لا يذكرون صاحب العيد وكأن السيد المسيح لا علاقة له بعيد الميلاد وهنا يحق لنا ان نتساءل ما قيمة عيد الميلاد اذا ما غاب صاحب العيد عن عيده وعن المناسبة التي نحتفل فيها بمولده ؟!

نُذكر المحتفلين بعيد الميلاد في مشارق الارض ومغاربها بأن الذي نحتفل بمولده هو ملك السلام السيد المسيح الذي ولد في المغارة لكي يعلمنا بأن عظمة الانسان لا تكمن بقوته وبما يملك من مال وجاه بل تكمن بقدر محبته وتواضعه، علمنا المحبة والتواضع والانحياز للمتألمين والمظلومين في كل مكان ويحق لنا ان نتساءل اين هي هذه القيم المسيحية من اولئك الذين يحتفلون بالميلاد في الغرب.

نذكر من يحتاجون إلى تذكير بأن عيد الميلاد ليس عيدا للشجرة وليس عيدا للانوار والزينات فحسب بل هو عيد النور الحقيقي الذي بزغ من مغارة الميلاد بمولد المخلص لكي يبدد ظلمات هذا العالم.

عطا الله حنا المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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