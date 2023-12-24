يديعوت أحرنوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن محادثات تبادل المحتجزين الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لم تحرز أي تقدم حتى الآن في ظل تزايد خسائر الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى الصحيفة العبرية، طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بمزيد من الضغط على الوسطاء لإنجاز صفقة تبادل المحتجزين.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن حركة حماس صامدة تماما أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى الخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات الاحتلال.

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

وسبق وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم، عن تفاصيل وتطورات المناقشات من أجل إقرار صفقة تبادل للمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، وذلك برعاية مصر، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بينما تدخل الحرب في غزة شهرها الثالث.

وقالت "هآرتس"، في تقرير لها، إن مصر عرضت على وفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرًا، اتفاق وقف إطلاق النار من ثلاث خطوات.

ووفقًا للاقتراح، فإن وقف إطلاق النار سيبدأ مع تهدئة لمدة أسبوعين في القتال، وسيتضمن إطلاق سراح 40 إسرائيليًا تحتجزهم حركة حماس، معظمهم من النساء والأطفال والبالغين المرضى، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرًا فلسطينيًا، وستسمح بدخول مساعدات إنسانية جوهرية إلى غزة، بما في ذلك الوقود والغاز.

وفي المرحلة الثانية من الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة مخصصة جديدة، للإشراف على دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل غزة، كما ستعمل على إعداد القطاع لإجراء الانتخابات.

أما المرحلة الثالثة، فستتضمن محادثات مع إسرائيل من أجل وقف شامل لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل العديد من الأسرى الفلسطينيين، وستتضمن هذه المرحلة أيضًا انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.