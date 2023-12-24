الغربية: 2280 طالبًا يشاركون في الاختبار الدولي لقياس القدرة الأكاديمية بالرياضيات "TOFAS"

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية في الاختبار الدولي لقياس القدرة الأكاديمية في الرياضيات "TOFAS" بعدد 2280 طالبًا بجميع المراحل الدراسية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي، ويشرف على تنفيذ المسابقة التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، وبمعاونة الموجهين بالإدارات التعليمية العشر، والمنسقين بالمدارس.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وتعتبر الغربية من أكثر المحافظات عددًا في المشاركة في هذا الاختبار، والذي يعتبر اختبارًا دوليًا لقياس القدرة الأكاديمية، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة، ويركز الاختبار على مادة الرياضيات، ويتم عقد الاختبار من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت، ومدة الاختبار للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي 40 دقيقة.

ويُعقد الاختبار تحت إشراف ومسؤولية التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، ومتابعة وتنسيق توجيه الرياضات بالإدارات التعليمية، ويتم تسجيل المسابقة وتوثيقها، مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات، ويتم ترتيب الطلاب الفائزين في الاختبار على مستوى مصر وبلدان العالم، وهذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

وحصلت الغربية على 326 شهادة تقدير لحصول طلابها على نسبة أكثر من 80% في الاختبار الدولي للرياضيات.