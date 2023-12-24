الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية: 2280 طالبًا يشاركون في الاختبار الدولي لقياس القدرة الأكاديمية بالرياضيات "TOFAS"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية في الاختبار الدولي لقياس القدرة الأكاديمية في الرياضيات "TOFAS" بعدد 2280 طالبًا بجميع المراحل الدراسية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي، ويشرف على تنفيذ المسابقة التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، وبمعاونة الموجهين بالإدارات التعليمية العشر، والمنسقين بالمدارس.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وتعتبر الغربية من أكثر المحافظات عددًا في المشاركة في هذا الاختبار، والذي يعتبر اختبارًا دوليًا لقياس القدرة الأكاديمية، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة، ويركز الاختبار على مادة الرياضيات، ويتم عقد الاختبار من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت، ومدة الاختبار للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي 40 دقيقة.

ويُعقد الاختبار تحت إشراف ومسؤولية التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، ومتابعة وتنسيق توجيه الرياضات بالإدارات التعليمية، ويتم تسجيل المسابقة وتوثيقها، مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات، ويتم ترتيب الطلاب الفائزين في الاختبار على مستوى مصر وبلدان العالم، وهذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

وحصلت الغربية على 326 شهادة تقدير لحصول طلابها على نسبة أكثر من 80% في الاختبار الدولي للرياضيات.

التوجيه العام للرياضيات للآلات الحاسبة التفوق والتميز المنسقين بالمدارس قدراتهم الأكاديمية الأساسية

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الغربية" يشدد على تفعيل وسائل الأمن والسلامة بالمدارس

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل مكافآت لاعبى الأهلى بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية

حماس تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بانتصار نفسي

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

لتنفيذ أحكام قضائية.. القبض على مالكة براند شهير وزوجها في مصر الجديدة

الأكثر دموية.. قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يكشفون تفوق حماس العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

يديعوت أحرنوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه فى غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين