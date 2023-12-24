الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الكموني: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية تأكيد على نجاح جهود دعم الدولة للمصدرين

الدكتور صلاح أنور
الدكتور صلاح أنور الكموني

قال الدكتور صلاح أنور الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية نموا بنسبة 10.4% في الربع الثالث من العام الجاري، هو تأكيد على الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المصرين في جميع القطاع.

وأضاف الكموني في تصريحات صحفية اليوم، أن برنامج دعم المصدرين الذي تقدمه وزارة المالية، بالمشاركة مع عدد من البنوك الوطنية والعاملة في السوق المصرية، يعد واحدا من أكبر المحفزات لدى المصدرين، لتشجيعهم على تعزيز صادراتهم، كما أن الجهود المبذولة مؤخرا من قبل الدولة، لدعم المنتج المحلي، وتعزيز الصناعة المحلية، أسهمت في دعم صادرات مصر من السلع غير البترولية.

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وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 10.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.

كان مجلس الوزراء أشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة العجز 9.1 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع المركز الانخفاض في قيمة العجز إلى تراجع الواردات غير البترولية، وزيادة الصادرات غير البترولية.

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