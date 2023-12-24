الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطالب اللاعبين بغلق الاحتفالات والتركيز لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة والمقرر لها غداً الاثنين بالإمارات.

ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ملامح التشكيل الذي سيخوض اللقاء المرتقب بعد ضمه 28 لاعبا للقائمة والتي ستشهد إجراء بعض التعديلات في التشكيل الذي خاض مونديال الأندية من أجل تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين.

وكلف كولر الجهاز المعاون بتجهيز تقرير شامل عن سيراميكا من أجل تحديد مواطن القوة والضعف للمنافس خاصة بعد خوض الفريق 3 مباريات في مونديال الأندية ويرغب في الوقوف علي حالة لاعبي الفريق.

وطالب المدير الفني من لاعبي الفريق غلق ملف مونديال الأندية والتركيز في بطولة السوبر المصري خاصة أن جمهور النادي لن يغفر لهم أي أخفاق في السوبر وأنهم كأبطال مطالبين دائما بالتواجد  علي منصات التتويج.

وصلت بعثة الفريق الأول الأهلى  إلى أبوظبي مساء أمس وكان في استقبالها محمد محمود نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

هاني حسام ينهي ترتيبات إقامة بعثة الأهلي في فندق الإقامة

 وكان هاني حسام، مسئول الحجز والرحلات بالنادي الأهلي، أنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامة وتسكين بعثة الفريق الأول لكرة القدم في فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أبو ظبي مساء أمس السبت، وكان في استقبالها محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي من أجل استقبال بعثة الأهلي، وقام بالترحيب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

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