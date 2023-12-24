يعد سرطان الرئة من المضاعفات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تسبب ضررًا طويل الأمد وحتى الوفاة في الواقع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، ولكن على الرغم من أن المدخنين هم الأكثر عرضة للخطر من الإصابة بسرطان الرئة، ويلاحظ بشكل متزايد في غير المدخنين، علاوة على ذلك، بالنسبة للمدخنين، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزداد في كل مرة يختارون فيها التدخين.

يتم تصنيف سرطانات الرئة عادة إلى نوعين رئيسيين: سرطان الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) وسرطان الخلايا الصغيرة (SCLC). يعد سرطان الرئة غير صغير الخلايا أكثر انتشارًا بين الاثنين ويميل إلى التطور خلال فترة زمنية طويلة، في حين أن سرطان الرئة صغير الخلايا أقل شيوعًا، على الرغم من أنه عدواني جدًا.

ما هو سرطان الرئة بالضبط؟

قال الدكتور ترينانجان باسو، استشاري أول علاج الأورام بالإشعاع: "الرئتان جزء من الجهاز التنفسي للشخص وتقع على جانبي الصدر، يساعد هذان العضوان الإسفنجيان على استنشاق الأكسجين وإطلاق ثاني أكسيد الكربون، ويسمى بسرطان الرئة عندما تتشكل الخلايا السرطانية في هذا العضو ثم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ما هي أسباب سرطان الرئة؟

وكشف الدكتور ترينانجان باسو: "على الرغم من عدم وجود سبب محدد لتشخيص إصابة الشخص بسرطان الرئة في المستقبل، إلا أن هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض، بعض عوامل الخطر هذه تشمل ما يلي:-

التدخين: أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان الرئة ومجموعة من الأمراض الأخرى مثل مشاكل القلب والسكري والعقم وارتفاع الكوليسترول والسعال المستمر، من بين أمور أخرى، هو التدخين، مهما كان تدخينك قليلًا، فإنه سيؤثر سلبًا على صحتك. لا توجد مواد آمنة في منتجات التبغ، من الأسيتون والقطران إلى النيكوتين وأول أكسيد الكربون؛ فكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك العامة. يؤدي التدخين إلى تلف الرئة وفقدان الأنسجة التي لا يمكن عكسها.

بمجرد حدوث تلف في الرئتين، يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الرئة مثل السل والالتهاب الرئوي، بينما يزيد أيضًا من احتمال الوفاة بسبب تلك الأمراض.

هل يزيد التدخين السلبي من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

أجاب الدكتور ترينانجان باسو: "التدخين السلبي هو عامل خطر آخر مهم للإصابة بسرطان الرئة، إنه الدخان الناتج عن سجائر أو سيجار الآخرين والدخان الذي يزفرونه، عندما يستنشق الشخص الذي لا يدخن هذا الدخان، يطلق عليه التدخين السلبي، وهو عامل خطر آخر للإصابة بسرطان الرئة، فعلى الرغم من أن القوانين قللت من التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العامة، إلا أنه يجب اتخاذ خطوات لتجنب استنشاق الدخان السلبي في المنزل والعمل قدر الإمكان.