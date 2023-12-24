تفاصيل مكافآت لاعبى الأهلى بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صرف مكافآت خاصة لكل لاعب داخل صفوف الفريق الأول بالنادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في السعودية.

وجاء قرار الخطيب بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراتي اتحاد جدة السعودي وأوراوا الياباني رغم الخسارة أمام فلومينيسي البرازيلي.

وكشف مصدر مسئول أن رئيس الأهلي أخطر خالد بيبو مدير الكرة بإبلاغ اللاعبين بصرف 50 ألف جنيه مكافأة استثنائية بعد البرونزية بخلاف ما تنص عليه اللائحة والتي يحصل اللاعب على 250 ألف جنيه في حالة الحصول علي ميدالية في المونديال وأن إجمالي المكافآت تصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب وذلك بعد الأداء المشرف الذي قدمه الفريق بالبطولة.

وأضاف المصدر أن الخطيب وعد بصرف مكافآت التتويج بكأس العالم للأندية فور تسلم النادي قيمة مكافآت المشاركة من قِبل الاتحاد الدولي والتي تصل إلى 2.5 مليون دولار ما يوازي حوالي 77 مليون جنيه مصري.

وأشار المصدر إلى أن رئيس القلعة الحمراء أكد السوبر المصري سيكون لديه مكافأت مضاعفة عن مونديال الأندية من أجل تعويض حسارة بطولتي السوبر والدوري الأفريقي في بداية الموسم الجاري.

المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي يستقبل بعثة الأهلي

وكان سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، استقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي وصلت إلى الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص سهيل العريفي على استقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى مطار أبو ظبي مساء اليوم السبت، ورحب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.