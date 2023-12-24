الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص فى البحيرة

الأسلحة
الأسلحة

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها في البحيرة، يديرها عاطل، وبحوزته 11 فرد خرطوش وأدوات التصنيع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية دون ترخيص والاتجار بها داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة، وبحوزته 11 فرد محلى- أجزاء أسلحة مختلفة- أدوات لتصنيع الأسلحة النارية.

الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي المندوبين والنواب مجلس الدولة قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية ديرية أمن البحيرة

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