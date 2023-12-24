ضبط متهمين بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية داخل مزرعة بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل مزرعة بالجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من مالك محل مشغولات ذهبية بقيام خفير «بمزرعة خاصة بالمُبلغ» بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل استراحة ملحقة بالمزرعة ملكه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة بندقية خرطوش وفرد محلي وطلقتين لذات العيار وطبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية وأنكرا قيامهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي.