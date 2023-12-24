الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية داخل مزرعة بالجيزة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل مزرعة بالجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من مالك محل مشغولات ذهبية بقيام خفير «بمزرعة خاصة بالمُبلغ» بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل استراحة ملحقة بالمزرعة ملكه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة بندقية خرطوش وفرد محلي وطلقتين لذات العيار وطبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية وأنكرا قيامهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي.

وزارة الداخلية سرقة مبلغ مالى مشغولات ذهبية قسم شرطة ثان الشيخ زايد

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