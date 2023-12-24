الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بحضور وزير الأوقاف.. افتتاح الدورة الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

افتتحت منذ قليل الدورة الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونخبة من الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية على رأسهم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مسالة التدريب تعد أمر حيوي وهو ما جعل وزارة الأوقاف تعتمد على التدريب النوعي التراكمي المستمر منذ أن يتولى الإنسان العمل حتى يتركه، مشيرًا إلى أن الوزارة شجعت الأئمة على الدراسات العليا والتدريب.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم انتقاء عدد من الأئمة والواعظات للدراسة الماجستير في الأكاديمية البحرية بعد توقيع برتكول التعاون بين الجانبين.

وأضاف وزير الأوقاف خلال افتتاح الدورة الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أن الوزارة تملك الآن 7 آلاف من الوعاظ والواعظات في مرحلة الدراسات العليا.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع 23 جامعة على مستوى الجمهورية من أجل تشجيع الأئمة على الحصول على مرحلة الدراسات العليا على أن تتحمل الجامعة 50% من المصروفات المقررة عليه أن تتحمل الوزارة 50% الباقية بحيث لا يتحمل الإمام أي مصروفات في مرحلة الدراسات العليا كما عقدت الوزارة، 106 دورة تدريبية مختلفة للأئمة والواعظات في جامعات مصر المختلفة.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة أطلقت عام 2024 عاما للواعظات كما اهتمت الوزارة بشكل بالغ باللغة العربية حيث أطلقت على عام 2024 أنه عام للغة العربية على أن يتم عقد ما يقرب من 100 دورة في اللغة العربية لتشجيع الأئمة على الاهتمام باللغة العربية.

تأتي تلك الدورة في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، يفتتح معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدورة التدريبية الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي

يأتي ذلك بحضور نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية.

تأتي تلك الدورة في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

إذاعات وتلفزيونات الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف البرامج التلفزيونية محمد مختار جمعة

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