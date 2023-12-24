الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم دمياط يحصد المركز الثالث في مسابقة مواهب مصر

تعليم دمياط
تعليم دمياط

صرح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ دمياط، أن الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتيجة التصفيات النهائية المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة وخمسة عشر طالبا من مدارس التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى.

وأكد "عبد الرؤوف" أن الطالبة ايمان سمير شهيب  بالصف الخامس بالمدرسة الفندقية والخدمات السياحية برأس البر حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى تخصص التعليم الفندقي " الطبخ"  فى المسابقة الوطنية للمهارات.

وهنأ "وكيل الوزارة" الطالبة المتفوقة وأسرتها وإدارة المدرسة والمشرفة الشيف داليا فوزي حسين وقسم المدارس الفندقية بالتعليم التجاري ومنظومة التعليم الفني مؤكدا ضرورة اتخاذ ذلك الانجاز خطوة جديدة لتحقيق الرقي التعليمي المنشود بالمدارس الفنية خاصة وأن الدولة تولي ذلك القطاع اهتماما غير مسبوقا في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر علي الانخراط في سوق العمل.

وأوضح "وكيل تعليم دمياط" أن الوزارة نظمت تلك المسابقة العلمية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعًا لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم حيث شهد الأستاذ الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات (مصر 2023) بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب السيد الوزير للتعليم الفني وممثلي الجهات المانحة ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة.

وتابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط  انتظام العملية التعليمية بالسادات الابتدائية واختبارات "TOFAS"،فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إجراء اختبارات "TOFAS" الدولية للرياضيات

دمياط 155 مشروعا تعليميا 17 فصلا تعليميا أحداث دمياط تعليم

مواد متعلقة

الكشف الطبى بالمجان على 1255 مواطًنا فى قافلة طبية بدمياط

وكيل تعليم دمياط يتابع اختبارات "tofas" على مستوى المحافظة

حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

انطلاق مبادرة "الوعى حياة" فى مراكز الشباب بدمياط

مصرع مُسن فى حادث تصادم بدمياط

لأول مرة في التأمين الصحي.. حقن الجسم الزجاجي للعين بدمياط

فتيات دمياط يشاركن في بطولة "ألف بنت.. ألف حلم" على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ارتفاع احتياطات منجم السكرى من الذهب إلى 5.8 مليون أوقية

الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربى

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

إيداع المتهمة بخطف وقتل طفل بالزقازيق في مصحة نفسية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة