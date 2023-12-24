تعليم دمياط يحصد المركز الثالث في مسابقة مواهب مصر

صرح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ دمياط، أن الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتيجة التصفيات النهائية المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة وخمسة عشر طالبا من مدارس التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى.

وأكد "عبد الرؤوف" أن الطالبة ايمان سمير شهيب بالصف الخامس بالمدرسة الفندقية والخدمات السياحية برأس البر حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى تخصص التعليم الفندقي " الطبخ" فى المسابقة الوطنية للمهارات.

وهنأ "وكيل الوزارة" الطالبة المتفوقة وأسرتها وإدارة المدرسة والمشرفة الشيف داليا فوزي حسين وقسم المدارس الفندقية بالتعليم التجاري ومنظومة التعليم الفني مؤكدا ضرورة اتخاذ ذلك الانجاز خطوة جديدة لتحقيق الرقي التعليمي المنشود بالمدارس الفنية خاصة وأن الدولة تولي ذلك القطاع اهتماما غير مسبوقا في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر علي الانخراط في سوق العمل.

وأوضح "وكيل تعليم دمياط" أن الوزارة نظمت تلك المسابقة العلمية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعًا لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم حيث شهد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات (مصر 2023) بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب السيد الوزير للتعليم الفني وممثلي الجهات المانحة ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة.

وتابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط انتظام العملية التعليمية بالسادات الابتدائية واختبارات "TOFAS"،فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إجراء اختبارات "TOFAS" الدولية للرياضيات