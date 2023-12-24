إزالة وإيقاف 37 حالة تعد ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، بالتصدى بكل حزم لجميع صور التعدى بالبناء المخالف والإزالة في المهد.

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية بقرية طنبدى نفذت حملة إزالة تعديات تحت إشراف حسن محمد، نائب رئيس المركز، وبحضور سعد فخري، رئيس قريه طنبدي، أسفرت علي إزالة وإيقاف 8 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 11 قيراط تقريبا بوحدة طنبدى وبحضور مديري التنظيم ومسئول الإزالات بطنبدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما نفذ مجلس قروي برطباط حملة إزالة للتعديات علي الأراضى الزراعية وذلك بحضور الدكتور عصام محمود، نائب رئيس المركز، وبحضور عبير حلمى، رئيسة القرية، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد في المهد وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت 12حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف، حيث قام محمد عيد، رئيس حي غرب، ومسئول الزراعة وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالتين بحوض فتح الباب والجزار علي مساحة ٢١ سهما وتمكن سالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة من إزالة 6 حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بدائرة الوحدة المحلية بالحسينية على مساحة 5 قراريط ونصف القيراط وأزال عاشور سيد عبدالله، رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، وقسم الإزالات والتنظيم ومسئول حماية الأراضى 4 حالات تعد على أرض زراعية عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية وبلوك حجرى بقرية أبوجرج وقرية الجندية على مساحة 4 قراريط وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتور عبدالظاهر حسن وعرفات عبدالله، نواب رئيس المركز، نفذت إزالة حاة تعد بالبناء المخالف في المهد، حيث أزالت عدد ٢ حالة تعد بحى غرب المدينة وإزالة حالة واحدة بحى شرق المدينة بإجمالي ٣ حالات تعد باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس حي شرق وحي غرب ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعية. وتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى المنيا تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد بمساحة 408 م وبياناتها كالاتى: ثلاث حالات تعد حوائط بالبلوك بمساحة قيراط و20 سهما بقرية البرجاية وحالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص بمساحة 12 سهما بقرية بني محمد سلطان وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابة العامه للقضاء على البناء العشوائى وحفاظا على الرقعة الزراعية كما نظم حى غرب حملة مكثفة لرصد كل التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحمله تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بمساحة 450 مترا، حيث تمت إزالة جزئية لأعمدة خرسانية بأرض المقرقر بمساحة 70 مترا وتحرير محضر بالواقعة وفك شدة خشبية بمساحة 300 متر خلف مساكن الكهرباء والتحفظ على مواد البناء وإزالة أساسات فى المهد لحالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 80 م خلف مساكن الكهرباء وتحرير محضر تنفيذ إزالة لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون وأشرف على الحملة هشام على، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وأحمد فراج، رئيس الحى، وسكرتير الحى وقسم التنظيم والمتغيرات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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