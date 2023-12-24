الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: متابعة يومية لمساحات الأرز المخالفة بالأقمار الصناعية لإزالتها فوريًا

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية "مصلحة الرى والمركز القومي لبحوث المياه"، بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيًا مع الموسم الصيفى القادم في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الاحتياجات.

وأيضًا، متابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين. 

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كما شدد الدكتور سويلم على عمل محاضر مخالفات للمساحات المزروعة بأى من المحاصيل المخالفة، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات، كما وجه سيادته بمتابعة المساحات المزروعة بالمخالفة يوميًا باستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.

تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل المخالفة 

كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المزروعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها.

الأراضى الزراعية 

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والمهندس وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور جمال القصار، مدير معهد بحوث إدارة المياه.

كم حضر الاجتماع أيضًا المهندس نبيل نصيف، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير.

محاضر مخالفات وزارة الزراعة تطهير المساقي الموسم الصيفي الموارد المائية والري

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