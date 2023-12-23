وزير الرى: دراسة متكاملة لترعة السويس لضمان استيفاء إحتياجات الزمامات الزراعية ومياه الشرب

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر ما تم التوصل إليه فى تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد الدكتور سويلم،على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس.

كما اشار وزير الرى،لضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى لأغراض الزراعة.

حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث

كما أكد أيضا علي أهمية حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه.

حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث في مختلف الأراضى الزراعية في محافظات الجمهورية

تم عقد الاجتماع بحضور ممثلى البنك الدولى، ومن جانب الوزارة حضر كل من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والدكتورة تهانى سليط مساعد للوزير للتعاون الدولى، والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للإحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات بقطاع التخطيط، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير.