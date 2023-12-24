الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. ختام مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم على المسرح الصغير بالأوبرا

الأوبرا
الأوبرا

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، حفل ختام مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم بنسختها السادسة، وذلك فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ختام مسابقة "المواهب الذهبية"

يشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز، بالإضافة إلى باقة من الفقرات الفنية لمجموعة من المواهب المتميزة من ذوى الهمم، ويأتى حفل الختام تتويجا للجهود التى بذلت منذ عدة أشهر لإطلاق النسخة السادسة للمسابقة، بداية باستقبال المتقدمين للمسابقة ثم اختبارات الأداء ثم التصفيات النهائية.

مسابقة "المواهب الذهبية"

وقد أقيمت المسابقة فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد الدينى، لكل أنواع الإعاقات.

وعن المشاركين فى المسابقة، تقول الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، إن إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس (1092)، حيث شارك فى فرع الاستعراض الفردي (8) مشتركين، وفى الاستعراض الجماعي (24) فريقا، وفى الغناء الجماعي (11) فريقا، وفى الغناء الفردي (39) مشتركا، وفى الانشاد الديني (17) مشتركا، وفى العزف الفردي (33) مشتركا، وفى العزف الجماعي (2) فريق، وفى الفنون التشكيلية (485) مشتركا.

يشار إلى أنه قد شارك فى المسابقة منذ نسختها الأولى وصولا إلى النسخة السادسة، مجموعة كبيرة من المتميزين من أبناء مصر من ذوى الهمم، وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أبنائنا من ذوى الهمم، وإظهار إبداعاتهم المختلفة، والتأكيد على قدراتهم بالمشاركة والإندماج فى المجتمع.

وقد ضمت لجنة التحكيم التى بدأت اختبارات الأداء فى القاهرة منذ يوم 19 نوفمبر الماضى، بسينما الهناجر داخل ساحة دار الأوبرا المصرية، كل من الدكتور محمد علاء فتحي، الدكتور مصطفي محمد، الدكتور مدحت عبد السميع حشاد، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتور عصام عزت، وذلك بحضور الفنان مصطفي النجدي والدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة.

قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية مسابقة المواهب الذهبية المواهب الذهبية دار الأوبرا المصرية

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