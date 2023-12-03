الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء اختبارات الأداء فى مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم بالإسكندرية

لجنة تحكيم مسابقة
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية

سافرت لجنة تحكيم مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم فى نسختها السادسة، أمس السبت، إلى مدينة الإسكندرية لاستقبال المتسابقين من أهالى الاسكندرية والقرى المحيطة بها وأيضا المحافظات القريبة منها، لإجراء اختبارات الأداء للمشاركين فى المسابقة فى جميع فروعها، وذلك بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

 أعضاء لجنة التحكيم 

ضمت لجنة التحكيم والتى قد بدأت اختبارات الأداء فى القاهرة منذ يوم 19 نوفمبر الماضى، بسينما الهناجر داخل ساحة دار الأوبرا المصرية، كل من الدكتور محمد علاء فتحي، الدكتور مصطفي محمد، الدكتور مدحت عبد السميع حشاد، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتور عصام عزت، وذلك بحضور الفنان مصطفي النجدي والدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة.

مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات.

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم والمنسق العام للمسابقة، أنها قدمت ذلك الاقتراح تسهيلا وتخفيفا على المتسابقين من ذوى الهمم وذويهم من مشقة السفر والحضور إلى القاهرة، لعرض مواهبهم أمام لجنة التحكيم.

وأضافت الدكتورة هادية صابر، أن اختبارات الأداء للمتسابقين من محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة شهدت مجموعة متميزة وموهوبة من ذوى الهمم، مشيرة إلى أن جمعية البلد اليوم تبذل أقصى جهدها لدعم الموهوبين من ذوى الهمم فى كل محافظات مصر، وتقديمهم للمجتمع بشكل احترافى وفنى متميز.

لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية
مسابقة المواهب الذهبية المواهب الذهبية صندوق التنمية الثقافية الفنون التشكيلية جمعية البلد اليوم

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