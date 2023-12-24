تقدم "الدستور" في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية، ليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، حسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي.

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

من المرجح أن يتم تحقيق المشاريع طويلة الأجل المدفوعة من قبل هؤلاء العاملين لحسابهم الخاص، يبدو أن اليوم على ما يرام لاستعادة مستوى لياقتك البدنية، أضف المزيد من الانضباط إلى حياتك، قد يتصل بك أحد أفراد العائلة الذي يدرس خارج المدينة أو في الخارج للحصول على المشورة.

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

روتين التمرين الجيد سيبقيك لائقًا، ستكون في وضع جيد في كل ما تفعله على الصعيد المهني، من المرجح أن ينقذ تفكيرك السريع الموقف من الخروج عن السيطرة، سيكون من الصعب رفض أي شيء مقترح على الصعيد المالي، قد يحتاج أحد أفراد العائلة إلى التعامل معه دبلوماسيًا.

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

هناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به في منطقة أهملتها، لذا استمر في ذلك، ستبدأ ببطء في اكتشاف فوائد الروتين الصحي الذي حددته لنفسك، يمكن لزميل جديد أن يقدم لك نصيحة جيدة ويقدم لك يد العون، يمكنك وضع خطط للمبيت في مكان ما مع الأصدقاء.

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

سيكون الانضمام إلى دروس الصحة أو اليوغا خطوة في الاتجاه الصحيح. ماليًا، من المرجح أن تصبح أقوى، سيجد العاملون في مجال التسويق والتجزئة أن كبار السن في حالة سعيدة، من المرجح أن تتجاوز ربات البيوت الميزانية في تجهيز منازلهن.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

من المرجح أن تشغل التوترات المتعلقة بالعمل عقلك. خذ الراحة التي تحتاجها بشدة من خلال التحدث إلى أولئك الذين يساعدونك على الاسترخاء والاستمتاع، قد يبدأ مخطط الثراء السريع في تقديم العوائد الموعودة، وقد يبدأ أحد الأشخاص المؤهلين في العائلة بإعطاء تلميحات عامة بخصوص الزواج

برج العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

قد يصبح الإهمال على الصعيد الأكاديمي واضحًا، إذا لم تقم بضبط الأمور الآن، يضمن السلام على الجبهة الداخلية قضاء وقت مريح، لذا استفد منه إلى أقصى حد، يمكن لأولئك الذين يقومون بالشراء أن يتوقعوا بعض الصفقات الجيدة توقع بعض الأموال الإضافية على الجانب.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

الذين يبدأون بداية جديدة سيجدون أن الظروف مواتية لهم، إن مرافقة شخص ما في رحلة ترفيهية أمر متوقع وسيثبت أنه أكثر إمتاعًا، ابق على بوابة صغيرة آمنة فيما يتعلق بصحتك المالية.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

لا تدع عدم الرضا ينعكس على شيء تفعله، لأنه قد يثير غضب من حولك. سوف تحتاج إلى تخصيص وقت إضافي على الصعيد الأكاديمي، ومن المتوقع حدوث الكثير من النشاط المحموم على الجبهة الداخلية، ربما تكون العطلة في طريقك، لذا احزم حقائبك وانطلق إلى مكان غريب

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

من المتوقع الحصول على أميال إضافية من الصفقة. قم بإجراء تغييرات على شيء قمت به الآن، قبل فوات الأوان، كل ما هو مطلوب هو القليل من الإقناع لتحفيز الرؤساء على تضمين أفكارك في المشروع ومن المتوقع الاستقرار على الجبهة المالية.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

من المتوقع أن يتحسن أدائك على الصعيد الأكاديمي، لذا لا تتخلى عن جهودك، سيحتاج شاب الأسرة إلى دعمك وتوجيهك ليحقق أداءً أكاديميًا جيدًا، سيكون السفر ممتعًا مع الأصدقاء والعائلة اليوم.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

من المرجح أن تستمتع ربات البيوت بصحبة الجيران اليوم. تعد النزهة بأن تكون أكثر إثارة. من المرجح أن يتم حل المسائل المتعلقة بالملكية لصالحك، التغيير في الدواء سيساعد على تحسين حالة من يعانون من المرض.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

قد يبقيك مشروع جديد على الصعيد الأكاديمي منشغلًا اليوم، سيكون اختيار أسلوب حياة صحي وروتين للتمرين خطوة في الاتجاه الصحيح، ستمنحك الإجازة فرصة كبيرة للاستمتاع بالمكان الجديد والاستمتاع بشعرك، إن ترتيب الأمور في حياتك الشخصية له أهمية. هناك مديح أو مكافأة في انتظارك تقديرًا لأدائك.