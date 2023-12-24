إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى.

وبمجرد تلقى بلاغ بوقوع الحادث ووجود مصابين فى طريق الواحات الصحراوى، تم انتقال الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة بخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الدراجة البخارية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.