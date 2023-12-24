متحدث "الصحة" يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن التطعيمات

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن جهود الدولة في توفير كافة تطعيمات الأطفال، مؤكدًا أن الوزارة هدفها الحفاظ على الصحة العامة والأسرة والمجتمع.

وقال عبد الغفار في مداخلة لبرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "ten" إن التطعيمات واللقاحات هي وسيلة من وسائل الحفاظ على الصحة العامة، والوقاية من الأمراض أو تقليل شدة المرض عند الإصابة، مشيرًا إلى مجموعة من التطعيمات الإجبارية يتم منحها للأطفال بداية من سن الولادة.

وأضاف: "هناك تطعيم ضد الالتهاب الكبدي b ويكون بعد 24 ساعة من الولادة والهدف منه الوقاية من الإصابة من هذا المرض، أيضًا عند الميلاد تؤخذ جرعة شلل الأطفال والدرن، وبعد سن شهرين هناك جرعة منشطة لشلل الأطفال، وكذلك بعد سن 4 أشهر".

وتابع: "بعد سن 12 شهرًا هناك تطعيمات ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، ويتكرر مجددًا على سن 18 شهرًا بالإضافة إلى التطعيم ضد البكتيريا والسعال الديكي" مشيرًا إلى أن هذه التطعيمات الإجبارية التي يتم تقديمها من خلال مكاتب الصحة ووحدات الرعاية الأولية لكل الأطفال.

حياة كريمة للمصريين

كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يوجه بضرورة الحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث إن الصحة الجيدة أحد المقومات الأساسية للحياة الكريمة.

وأشار إلى أن عدم حصول الطفل على تلك الجرعات يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض، متابعًا: "تم إعلان مصر خالية من شلل الاطفال لكن من أجل الاستمرار على هذا لا بد من إعطاء التطعيمات بشكل منتظم ودوري، ويجب أن يحرص كل أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم باللقاحات".