الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رامى عاشور: روسيا تؤكد أن الاعتماد على الدعم الأوكرانى بالحرب رهان خاسر

رامي عاشور أستاذ
رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد حرص روسيا على حفاظها على حماية الأمن القومي الروسي، مشيرًا إلى أن استراتيجية روسيا تقوم على استغلال عنصر الوقت، خاصة في ظل استحواذ إسرائيل على أولويات الدعم المادي والعسكري من أمريكا بعد حربها مع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المخابرات البريطانية تشير إلى أن هناك أخبار تقول إنه سيتم إرسال 25 خبيرًا لأوكرانيا لتدريبهم وتنسيق العمليات على ضرب الطيران الروسي وضد المحاولات الروسية من السيطرة على المدن الأوكرانية.

 الروس يستغلون الوقت لبسط نفوذهم

وتابع، أن الروس يستغلون الوقت لبسط نفوذهم ويوجهون رسالة أن الدعم الأوكراني هو رهان خاسر على أوكرانيا؛ لأنهم يراهنون أنهم سيقاتلون لآخر جندي لديهم وهذا ما ثبت فشله.

وأكد أن روسيا تؤكد أن النظام الأحادي القطبية انتهى، وأنه سيكون غير المقبول أن يهدد طرف الأمن القومي.

رامي عاشور الحرب الروسية الأوكرانية روسيا الدعم الأوكراني رهان خاسر النظام الأحادي القطبية

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