عبدالمنعم سعيد: الأحداث فى غزة خطفت الأنظار من الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العرب داخل إسرائيل لم يتمكنوا من الاتحاد خلف قوة سياسية مؤثرة على الحكومة، مؤكدًا أن الحرب في غزة خطفت الأنظار من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن إسرائيل لا يوجد بها دستور ولكن بها قانون أساسي وتوجد محكمة تحكم في مدى شرعية أي قرارات يتم اتخاذها بواسطة الكنيست أو الوزارة.

تدخلات نتنياهو في الشأن القضائي أشعلت إسرائيل

وأشار إلى أن تدخلات نتنياهو في الشأن القضائي أشعلت إسرائيل على مدار عام كامل، لأنه كان يريد أن يتحكم في القضاء، مؤكدًا أن الوضع في الإقليم يزداد تعقيدًا وقد نحتاج مؤتمرًا جديدًا للسلام على غرار مؤتمر مدريد.