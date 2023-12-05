الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد: الأحداث فى غزة خطفت الأنظار من الحرب الروسية الأوكرانية

غزة
غزة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العرب داخل  إسرائيل لم يتمكنوا من الاتحاد خلف قوة سياسية مؤثرة على الحكومة، مؤكدًا أن الحرب في غزة خطفت الأنظار من الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن إسرائيل لا يوجد بها دستور ولكن بها قانون أساسي وتوجد محكمة تحكم في مدى شرعية أي قرارات يتم اتخاذها بواسطة الكنيست أو الوزارة.

 

تدخلات نتنياهو في الشأن القضائي أشعلت إسرائيل

وأشار إلى أن تدخلات نتنياهو في الشأن القضائي أشعلت إسرائيل على مدار عام كامل، لأنه كان يريد أن يتحكم في القضاء، مؤكدًا أن الوضع في الإقليم يزداد تعقيدًا وقد نحتاج مؤتمرًا جديدًا للسلام على غرار مؤتمر مدريد.

غزة إسرائيل خطفت الأنظار الحرب الحرب الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

البيت الأبيض: إسرائيل تستجيب للتحذيرات الأمريكية بشأن سقوط ضحايا من المدنيين

الخارجية الأمريكية: إسرائيل لا تبذل ما يكفى من جهود للسماح بوصول المزيد من المساعدات لغزة

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

باحثة: إسرائيل تلجأ إلى ألعاب الفيديو فى حربها على غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

مظاهرات حاشدة واحتقان داخلى.. الانقسام يهدد إسرائيل بسبب أزمة المحتجزين

الأكثر قراءة

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"