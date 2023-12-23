السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الاتصالات الفلسطينية": قطاع الاتصالات بغزة يشهد ممارسات وحشية من الكيان الصهيونى

غزة
غزة

كشف المهندس ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية، عن آخر ممارسات الاحتلال الصهيوني الوحشية في  قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن ما يحدث في قطاع الاتصالات خلال الأسبوعين الماضيين هو ممارسات وحشية من الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع الاتصالات والشبكات، حيث قطع خدمات الاتصالات الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام، وهي المدة الأكبر منذ العدوان.

وأضاف أن هذا القصف كان للعديد من مسارات الفايبر والشبكات، وكان هناك قطع لهذه الشبكات، وتحاول طواقم شركات الاتصالات للوصول إلى هذه الأماكن التي قطعت بها الخدمات ليتمكن من إعادة وصل وربط هذه المسارات الدولية.

وأشار إلى أنه بعد حصولهم على التنسيقات اللازمة من وكالات الأمم المتحدة تصل هذه الطواقم إلى مناطق القطع، وهذه الأماكن بالكاد تصلها سابقًا في مدة 20 دقيقة، كانت المسافات بين المحافظات، لكن تحتاج اليوم هذه الطواقم 10 ساعات نتيجة تدمير كل البنية التحتية والطرق وعدم وجود تأهيل لهذه الشوارع حتى تتمكن مركبات هذه الطواقم وأجهزتها ومعداتها للوصول لأماكن القطع.

 

المساء مع قصواء قطاع غزة سي بي سي ليث دراغمة

مواد متعلقة

27 ألف شهيد.. آخر إحصائيات مجازر إسرائيل فى غزة

قصواء الخلالي: تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس السيسي على ولاية رئاسية جديدة بادرة إيجابية

شعبة الأدوية: لا يوجد نقص فى الأدوية المؤثرة بالسوق

أكاديمية: سياسة المركزى حكيمة فى قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

خبير عسكرى: لا يمكن للاحتلال الإسرائيلى القضاء على المقاومة فى غزة

أيمن الرقب: موافقة مجلس الأمن بتسريع دخول المساعدات لغزة "خالى الدسم"

صحفى سودانى: نعول على مصر فى حل أزمة السودان حتى هذه اللحظة

إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "فيديو"

الأكثر قراءة

"حن لأم العيال ولا خلاف وهيعدي".. حقيقة انفصال مجدي الهواري عن زوجته الجديدة (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هل ستنخفض أسعار الذهب الأيام المقبلة؟

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

وفاة ياسر حسن إداري الترسانة بسكتة قلبية بعد فوز فريقه على المحلة في كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم