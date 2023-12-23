"الاتصالات الفلسطينية": قطاع الاتصالات بغزة يشهد ممارسات وحشية من الكيان الصهيونى

كشف المهندس ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية، عن آخر ممارسات الاحتلال الصهيوني الوحشية في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن ما يحدث في قطاع الاتصالات خلال الأسبوعين الماضيين هو ممارسات وحشية من الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع الاتصالات والشبكات، حيث قطع خدمات الاتصالات الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام، وهي المدة الأكبر منذ العدوان.

وأضاف أن هذا القصف كان للعديد من مسارات الفايبر والشبكات، وكان هناك قطع لهذه الشبكات، وتحاول طواقم شركات الاتصالات للوصول إلى هذه الأماكن التي قطعت بها الخدمات ليتمكن من إعادة وصل وربط هذه المسارات الدولية.

وأشار إلى أنه بعد حصولهم على التنسيقات اللازمة من وكالات الأمم المتحدة تصل هذه الطواقم إلى مناطق القطع، وهذه الأماكن بالكاد تصلها سابقًا في مدة 20 دقيقة، كانت المسافات بين المحافظات، لكن تحتاج اليوم هذه الطواقم 10 ساعات نتيجة تدمير كل البنية التحتية والطرق وعدم وجود تأهيل لهذه الشوارع حتى تتمكن مركبات هذه الطواقم وأجهزتها ومعداتها للوصول لأماكن القطع.