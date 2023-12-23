الإفريقي للهجرة: 120 مليون نسمة حجم الهجرة المناخية بإفريقيا حتى 2050

قالت السفيرة نمير نجم، مدير المركز الإفريقي للهجرة، إن منطقة الساحل والصحراء شهدت الفترة الأخيرة العديد من الانقلابات، مما أدى لعمليات نزوح كبير، وفي الجنوب هناك عمليات إرهابية أدت لحالات كبيرة من النزوح من القارة السمراء.

20 % من الهجرة الإفريقية تتجه عبر الحدود داخل الدول الإفريقية

وأضافت "نجم"، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك حركة كبيرة داخل القارة الإفريقية من الهجرة، و20 % من الهجرة الإفريقية تتجه عبر الحدود داخل الدول الإفريقية، والجزء الآخر عبر البحار، وهذه الهجرة ستزداد سوءًا بسبب التغيرات المناخية.

وتابعت أن التقارير الموجودة تتحدث على أن أعداد الهجرة المناخية ستتراوح ما بين 80 لـ120 مليون حتى 2050، مشيرًا إلى أن 80% من عمليات الهجرة نزوح داخلي، والباقي يكون ما بين الدول الإفريقية وإلى البحار.