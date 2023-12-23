السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإفريقي للهجرة: 120 مليون نسمة حجم الهجرة المناخية بإفريقيا حتى 2050

الهجرة
الهجرة

قالت السفيرة نمير نجم، مدير المركز الإفريقي للهجرة، إن منطقة الساحل والصحراء شهدت الفترة الأخيرة العديد من الانقلابات، مما أدى لعمليات نزوح كبير، وفي الجنوب هناك عمليات إرهابية أدت لحالات كبيرة من النزوح من القارة السمراء. 

20 % من الهجرة الإفريقية تتجه عبر الحدود داخل الدول الإفريقية

وأضافت "نجم"، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك حركة كبيرة داخل القارة الإفريقية من الهجرة، و20 % من الهجرة الإفريقية تتجه عبر الحدود داخل الدول الإفريقية، والجزء الآخر عبر البحار، وهذه الهجرة ستزداد سوءًا بسبب التغيرات المناخية.

وتابعت أن التقارير الموجودة تتحدث على أن أعداد الهجرة المناخية ستتراوح ما بين 80 لـ120 مليون حتى 2050، مشيرًا إلى أن 80% من عمليات الهجرة نزوح داخلي، والباقي يكون ما بين الدول الإفريقية وإلى البحار.

الإفريقي للهجرة التغيرات المناخية الهجرة المناخية نزوح داخلي الدول الافريقية

مواد متعلقة

"الإفريقى للهجرة": الحكومات الإفريقية عليها أن تعى خطورة التغيرات المناخية

"الزراعة": استنباط أصناف جديدة من المحاصيل لمواجهة التغيرات المناخية

مجلس الوزراء يناقش تطوير كورنيش وشواطئ الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية (فيديو)

وزير الرى: 31،40 مليون دولار لمشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل

توصيات مجلس كنائس الشرق الأوسط حول التغيرات المناخية

فودة: الدولة المصرية لديها سرعة فى متطلبات التغيرات المناخية

"الإسكوا:" انخفاض الإنتاجية الزراعية بسبب التغيرات المناخية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها

الأكثر قراءة

"حن لأم العيال ولا خلاف وهيعدي".. حقيقة انفصال مجدي الهواري عن زوجته الجديدة (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هل ستنخفض أسعار الذهب الأيام المقبلة؟

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

وفاة ياسر حسن إداري الترسانة بسكتة قلبية بعد فوز فريقه على المحلة في كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم