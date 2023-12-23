السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإفريقى للهجرة": الحكومات الإفريقية عليها أن تعى خطورة التغيرات المناخية

السفيرة نمير نجم
السفيرة نمير نجم

قالت السفيرة نمير نجم، مدير المركز الإفريقي للهجرة، إن التوقعات تشير إلى زيادة أعداد الهجرة خلال الفترة المقبلة بسبب الجفاف وهطول الأمطار الكثيرة التي تؤدي إلى غرق المنازل، مشددة على التوعية بكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، مؤكدة أن أراضٍ من الممكن أن تزرع بعد الفيضانات.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الحكومات الإفريقية عليها أن تعي خطورة التغيرات المناخية، والتخطيط المسبق لهذه التغيرات، فالآن كافة المدن الكبرى محاطة بهجرة من الريف إلى الحضر، مثل ناميبيا، وكمبالا. 

وأشارت إلى أن النزوح الحالي حول العالم يتعدى الـ100 مليون، ومعظم هذا النزوح سببه التغيرات المناخية والصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب البحر يؤدي إلى دخول الكثير من العاملين على الشواطئ إلى داخل المدن، وهذا من شأنه أن يمثل عبئًا آخر على الحكومات.

بريطانيا تسعى لإعادة المهاجرين إلى رواندا

وتابعت، أن بعض دول الشمال تريد إعادة كل المهاجرين إلى دولهم، بدون التمييز ما بين المهاجريين واللاجئين، مشيرًا إلى أن هناك عدة دول تسعى لإعداد مراكز لإعادة المهاجرين إلى دولهم مثل بريطانيا التي تسعى لإعادة المهاجرين إلى رواندا.

الإفريقي للهجرة التغيرات المناخية الحكومات الإفريقية المدن الكبرى ارتفاع منسوب البحر

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