السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الوداع المونديالى.. الرائد يضاعف أزمة اتحاد جدة بثلاثية فى عقر داره بالدورى السعودى

اتحاد جدة والرائد
اتحاد جدة والرائد

اقتنص الرائد فوزًا مثيرًا من ملعب اتحاد جدة 3/ 1 مساء اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي ألحق فيه الفتح بمضيفه التعاون هزيمة ثقيلة 3/ 1.

وفي المباراة الأولى، تعرض الاتحاد لصدمة مبكرة تمثلت في طرد مدافعه مدالله العليان في الدقيقة 12، ما مهد الطريق أمام الرائد للتقدم بهدف حمل توقيع لاعب وسطه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة 22، ولكن رغم النقص العددي تمكن البرازيلي رومارينيو من إدراك التعادل للاتحاد في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل كريم البركاوي الهدف الثاني له وللرائد في الدقيقة 72، ثم أحرز محمد سالم الدوسري الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة ليغادر منطقة الهبوط ويتقدم للمركز الخامس عشر.

وتوقف رصيد الاتحاد حامل اللقب عند 28 نقطة في المركز السادس، بعد هزيمته في أول مباراة له منذ خسارته أمام الأهلي المصري 1/ 3 في مونديال الأندية بجدة.

وخسر الاتحاد في الدوري للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته على ملعب ضمك 1/ 3 في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثانية، جاءت الأهداف الثلاثة للفتح في الشوط الأول، حيث تقدم سالم عبدالله النجدي بهدف في الدقيقة 30 ثم أضاف سعد فهد الشرفاء الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و45، وتكفل جواو بيدرو بتسجيل هدف التعاون الوحيد في الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 28 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

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جاء تشكيل اتحاد جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود - مد الله العليان - سلطان الفرحان

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي - إيجور كورنادو - مروان الصحفي

خط الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما.

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