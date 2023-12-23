بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد في دوري روشن

أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، التشكيل الذي يستعد لمواجهة الرائد في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن الجولة 18 من بطولة دوري روشن.

ويخوض اتحاد جدة مباراته الأولى بعد أن ودع الفريق بطولة كأس العالم للأندية عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل اتحاد جدة شهد عدم تواجد الدولي المصري أحمد حجازي بسبب عدم تسجيله في القائمة المحلية منذ بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود - مد الله العليان - سلطان الفرحان

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي - إيجور كورنادو - مروان الصحفي

خط الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما

ويتواجد اتحاد جدة في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مواجهات وخسارة مثلها.

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جوائز المونديال.. اتحاد جدة يحصد جائزة اللعب النظيف

حصل نادي اتحاد جدة السعودي، على جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في جدة.

ولم يحصل لاعبو الفريق السعودي سوي على بطاقة صفراء واحدة خلال المباريات التي خاضها في بطولة كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي والأهلي.

واستهل الاتحاد مشواره في البطولة باللقاء الافتتاحي بالفوز على أوكلاند بثلاثية نظيفة، ثم خسر في ربع النهائي على يد الأهلي بنتيجة 1-3.

مانشستر سيتي بطلا لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي 4 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

سجل رباعية مانشستر سيتي كلا من جوليان ألفاريز هدفين في الدقيقتين الأولى و88 ونينو مدافع فلومينينسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27 وفيل فودين في الدقيقة 72.