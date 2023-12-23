السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف مدى تأثر مصر بالعاصفة بيا

العاصفة بيا
العاصفة بيا

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة  الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة بيا ومدى تأثيرها على الإسكندرية، قائلة: "إن هناك عاصفة بالفعل تضرب الدول الأوروبية منها ألمانيا والمملكة المتحدة والدنمارك وتسببت في إحداث سرعات رياح عالية جدًا، لكن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا هي كتل هوائية مختلفة، فلا يوجد أي تأثر من هذه العاصفة على جمهورية مصر العربية".

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أننا شهدنا في جمهورية مصر العربية أمس واليوم، سقوط أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ منها محافظة الإسكندرية، لكن هذا بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأيضًا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، كما كان يوجد سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط، وانخفاض في قيم درجات الحرارة.

وأوضحت، أن ما جعلنا نشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة، هو نشاط الرياح، لأن نشاط الرياح دائمًا عامل مهم جدًا في إحساسنا بقيم درجات الحرارة في فصل الشتاء، لكن من الغد ستبدأ تهدأ سرعات الرياح بشكل كبير، وستقل سرعات الرياح ومن ثم سنشعر بأن الأحوال الجوية مستقرة نوعًا ما، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف، وتكون الأجواء شتوية دافئة فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.

 

العاصفة بيا الأرصاد الجوية سرعات الرياح هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

"الأرصاد" تكشف مدى تأثر مصر بالعاصفة بيا

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف خسائر جديدة فى صفوف جيش الاحتلال (فيديو)

"كولر" يجتمع مع جهازه المعاون ولاعبي الأهلي لوضع برنامج الإعداد للسوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم