"الأرصاد" تكشف مدى تأثر مصر بالعاصفة بيا

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة بيا ومدى تأثيرها على الإسكندرية، قائلة: "إن هناك عاصفة بالفعل تضرب الدول الأوروبية منها ألمانيا والمملكة المتحدة والدنمارك وتسببت في إحداث سرعات رياح عالية جدًا، لكن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا هي كتل هوائية مختلفة، فلا يوجد أي تأثر من هذه العاصفة على جمهورية مصر العربية".

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أننا شهدنا في جمهورية مصر العربية أمس واليوم، سقوط أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ منها محافظة الإسكندرية، لكن هذا بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأيضًا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، كما كان يوجد سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط، وانخفاض في قيم درجات الحرارة.

وأوضحت، أن ما جعلنا نشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة، هو نشاط الرياح، لأن نشاط الرياح دائمًا عامل مهم جدًا في إحساسنا بقيم درجات الحرارة في فصل الشتاء، لكن من الغد ستبدأ تهدأ سرعات الرياح بشكل كبير، وستقل سرعات الرياح ومن ثم سنشعر بأن الأحوال الجوية مستقرة نوعًا ما، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف، وتكون الأجواء شتوية دافئة فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.