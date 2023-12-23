"كولر" يجتمع مع جهازه المعاون ولاعبي الأهلي لوضع برنامج الإعداد للسوبر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع جهازه المعاون ولاعبي الفريق الأول لشرح برنامج إعداد الفريق لخوض بطولة كأس سوبر الأبطال.

وأغلق الجهاز الفني ولاعبي الأهلي صفحة الاحتفالات ببرونزية كأس العالم للأندية، وبدأ الاستعداد لبطولة السوبر المصري.

ويخوض الأهلي مرانًا وحيدًا في الإمارات غدًا الأحد، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة المقرر لها مساء الأثنين المقبل.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل الموافق 28 ديسمبر.

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بعثة الأهلي تصل أبو ظبي للمشاركة في السوبر المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي قادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وكان الأهلي قد توج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر، بمواجهة سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء الأثنين المقبل، ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر يوم 28 ديسمبر على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركزين الثالث والرابع.

كولر: بداية الموسم كانت قاسية على الأهلى

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن بداية الموسم الجاري كانت قاسية للغاية على فريقه، مشيرًا إلى أنه يرغب في تحقيق أهداف أخرى بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خسر السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي قبل أن يودع الدوري الإفريقي من نصف النهائي، ثم توج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم للأندية 2023 أمس على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وقال كولر في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الجهد المبذول حاليًا من اللاعبين والجهاز الفني ليس محض الصدفة، الموسم الحالي مختلف، لقد أخذنا وقتًا طويلًا حتى نقوم ببناء الفريق حتى يصبح واقفًا على قدميه مجددًا".

وأضاف: "بداية الموسم الحالي كانت قاسية جدًا علينا، دخلنا في ضغط مباريات كثير جدًا مع سفريات كثيرة بسبب إفريقيا".