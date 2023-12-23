لقاء العمالقة.. بوسترات "ليه تعيشها لوحدك" تنال إعجاب الجمهور

نالت بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إشادات كبيرة من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

وجاءت الإشادات من جانب عدد كبير من الجمهور، حيث أبدى الكثيرين منهم إعجابه بفكرة البوسترات، وهي فكرة جديدة غير مقتبسة وتتسم بالتفرد والإبتكار بالإضافة لكونها بسيطة ومريحة للعين بسبب طغيان اللون الأبيض على الصورة، كما عبر البعض عن سعادتهم الكبيرة بالثنائي خالد الصاوي وشريف منير وقال أحد المتابعين "شريف منير وخالد الصاوي يعني لقاء العمالقة".

وحددت الشركة المنتجة للفيلم يوم 3 من شهر يناير المقبل كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ليشارك في موسم ليلة راس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

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