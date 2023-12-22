طرح البوسترات الدعائية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "ليه تعيشها لوحدك" الذي يخوض بطولته كلا من النجمان خالد الصاوي وشريف منير، البوسترات الدعائية للفيلم وذلك تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض السينمائية.

وتضمنت البوسترات الدعاتية بوسترات فردية لكل من أبطال العمل كما تضمنت البوسترات بوستر جماعي لأبطال الفيلم.

موعد طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك بالسينمات

ومن المقرر طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك بجميع سينمات جمهورية مصر العربية في يوم 3 يناير المقبل لينافس ضمن موسم أفلام رأس السنة 2024 كما من المقرر طرحه بسينمات دول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

قصة وأحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

ويجسد الفنان شريف منير شخصية طبيب، فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

أبطال وصناع فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من تأليف الدكتور أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.