"مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة" ندوة بـ"الأعلى للثقافة".. الإثنين

تقيم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد عبد الغني، ندوة بعنوان "مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة"، وذلك في تمام الخامسة مساء الإثنين 25 ديسمبر 2023 بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة؛ يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المحاضرة الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية البنات جامعة عين شمس، ويشارك بها المتحدثان الدكتور أحمد الشربيني السيد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور جمال معوض شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية جامعة عين شمس.

كتاب “التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة"

على جانب آخرن يصدر المجلس الاعلى للثقافة كتاب "التفاصيل الغالية ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة"، وهو من إعداد وتقديم د.قدرية سعيد، مروة عصام الدين، وتصميم الغلاف الفنان عبد العزيز السماحي؛ ولك فى إطار استمرار احتفاء وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

نبذة عن الكتاب

يقدم هذا الكتاب، وبعد مضي خمسين عامًا على حرب أكتوبر 1973 شهادات وتفاصيل الحرب المجيدة ترويها لنا ذاكرة أبطالها الذين خاضوها ببسالة واقتدار، ويروون لنا خلال سطوره كواليس ما قبل الحرب وكيف كان الإعداد المحكم في مختلف وأدق جوانبها وحقيقة ما حدث خلال حرب الاستنزاف 1970 والتي جاءت بعد النكسة.

يسجلون هنا شهاداتهم والمواقف البطولية والعديد من التحديات وجملة الصعوبات التي واجهتهم، المدنية والعسكرية على حد السواء، وكيف تغلبوا عليها بمنتهى الشجاعة والتفاني.

ومن المؤكد أن حرب السادس من أكتوبر برهنت على أن الجندي والقائد وكل من شارك، لا يقبلون إلا بالحد الأقصى للجودة والانضباط والتحلي بالعقيدة القتالية في أزهى صورها وبكافة المراحل القتالية لكونها تحمل عزة ورفعة وشرف الوطن.

لقد أجمع الأبطال في هذا الكتاب أن الحرب الشاملة التي اتبعناها بنجاح في أكتوبر تعني أن الاستعمال الشامل والأمثل لكل أسلحة القوات،المسلحة هجومية ودفاعية، برية وبحرية وجوية،مشاة ومدفعية ومدرعات، صواريخ وقذائف وقنابل، نظامية وفدائية.. يمثل ملحمة حقيقية زخرفت صناعة التاريخ وصنعت أبعادًا جديدة لفنون الحرب الحديثة، تعتمد في أساسها على التنسيق الدقيق جدًا والمحكم بعناية وتكامل فيما بينها، فلم تكن صوت النيران على الجبهة سوى معزوفة سيمفونية نارية متعددة الحركات.. موحدة الإيقاع ومحققة الهدف بفاعلية مستخدمة كل إمكانيات قواتنا رغم محدوديتها، بل إنها ضاعفت من قدراتها، مما جعلنا نفخر بها ونحتفل باليوبيل الذهبي لهذا العبور العظيم.