الأونروا: أكثر من 1.9 مليون فلسطينى مشردين نتيجة للهجمات الإسرائيلية فى غزة

أكد مدير شئون الأونروا، توماس وايت، على غياب الأمان في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من 1.9 مليون فلسطيني مشردين نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وكتب وايت في تغريدة يوم السبت: "الناس في غزة بشر، إنهم ليسوا قطعًا على رقعة الشطرنج - فقد تم بالفعل تهجير العديد منهم عدة مرات. يأمر الجيش الإسرائيلي الناس بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة. لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان يذهبون إليه".

وفي الخميس الماضى، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بأن كاظم أبوخلف، المتحدث الرسمى باسم وكالة الأونروا في فلسطين، أكد ضرورة حماية المنشآت الطبية والمدنية في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وكالة "الأونروا" في فلسطين أن هناك جهودًا كبيرة من الكوادر الصحية في غزة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إنّ هذا العام يعد الأكثر دموية في الضفة الغربية، حيث فاق عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر الماضي عدد الضحايا في الضفة الغربية خلال العام الماضي بأكمله.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة ويستهدف البنية التحتية، ويحاول تجفيف منابع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأشار إلى أن الأونروا هي أكبر مؤسسة إنسانية في غزة، ولا يمكن إنقاذ الوضع المتردي هناك إلا إذا عملنا بكل طاقتنا، وقد سقط العديد من الموظفين في الأونروا بين ضحايا القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن مقدمي الخدمات في الوكالة لا يعنيهم ما يحاول الإسرائيليون فعله، لكنهم معنيون بالمدنيين، ولا تزال لدينا قنوات اتصال مع فرنسا ومع كل أوروبا، والعالم اليوم ما زال ينظر إلى مقدمي الخدمة في الوكالة باعتبارها مؤسسة مهمة جدًا.