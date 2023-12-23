السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: أكثر من 1.9 مليون فلسطينى مشردين نتيجة للهجمات الإسرائيلية فى غزة

غزة
غزة

أكد مدير شئون الأونروا، توماس وايت، على غياب الأمان  في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من 1.9 مليون فلسطيني مشردين نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وكتب وايت في تغريدة يوم السبت: "الناس في غزة بشر، إنهم ليسوا قطعًا على رقعة الشطرنج - فقد تم بالفعل تهجير العديد منهم عدة مرات. يأمر الجيش الإسرائيلي الناس بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة. لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان يذهبون إليه".

وفي الخميس الماضى، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بأن كاظم أبوخلف، المتحدث الرسمى باسم وكالة الأونروا في فلسطين، أكد ضرورة حماية المنشآت الطبية والمدنية في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

txt

الأنروا: قطاع غزة يعيش "تسونامى إنسانى خطير"

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وكالة "الأونروا" في فلسطين أن هناك جهودًا كبيرة من الكوادر الصحية في غزة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إنّ هذا العام يعد الأكثر دموية في الضفة الغربية، حيث فاق عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر الماضي عدد الضحايا في الضفة الغربية خلال العام الماضي بأكمله.

 

وأضاف المتحدث باسم الأونروا الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة ويستهدف البنية التحتية، ويحاول تجفيف منابع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأشار إلى أن الأونروا هي أكبر مؤسسة إنسانية في غزة، ولا يمكن إنقاذ الوضع المتردي هناك إلا إذا عملنا بكل طاقتنا، وقد سقط العديد من الموظفين في الأونروا بين ضحايا القصف الإسرائيلي.

 

وأوضح أن مقدمي الخدمات في الوكالة لا يعنيهم ما يحاول الإسرائيليون فعله، لكنهم معنيون بالمدنيين، ولا تزال لدينا قنوات اتصال مع فرنسا ومع كل أوروبا، والعالم اليوم ما زال ينظر إلى مقدمي الخدمة في الوكالة باعتبارها مؤسسة مهمة جدًا.

الأنروا القاهرة غزة مليون إنقاذ مشرد

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

هل يشهد الجنيه المصري انخفاضا في قيمته مقابل الدولار؟.. أحمد غنيم يكشف

ضربة قادمة للسوق السوداء.. أستاذ اقتصاد يكشف طرق التخلص من أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم