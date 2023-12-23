غدا.. تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي بنها

تبدأ النيابة الإدارية غدًا الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة بنها، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "رع طنطا فقط" من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

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