السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. ودرجات الحرارة اليوم

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت خلال الساعات المقبلة.

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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه ما زالت الأجواء الباردة تسيطر على البلاد، كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضافت: كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية.

واستكملت: الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2) م.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تزيد الاحساس ببرودة الطقس، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة.

كما تسود أجواء باردة نسبيًا بسبب نشاط الرياح، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة والصغرى 14 درجة لتكون الأجواء باردة ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية عن درجات الحرارة اليوم السبت بالدرجتين العظمى والكبرى وتكشفه "الدستور" خلال السطور المقبلة.

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

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